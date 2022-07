Ferreras [Opinión]

Publicado hace 57 minutos por Ariesun24 a eldiario.es

“Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias”. Ryszard Kapuściński. Nunca estudié Periodismo. Fui de esas personas a las que no les alcanzó la nota en selectividad y tuvieron que abrirse camino en otras disciplinas. Así que me hice geógrafo, pero nunca aparté la mirada de ese mundo al que sentía pertenecer.