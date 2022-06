Fernando Tejero confiesa ahora el coste pagado por ‘Aquí no hay quién viva’: «Me hinchaba a llorar»

Publicado hace 1 hora por nereira a eltelevisero.com

«Cuando yo alcanzo ese éxito mi perro enferma, pierdo a un familiar que era como un hermano y termino una relación de pareja que me destrozó vivo«, ha llegado a confesar. «Yo salía a la calle y todo eran piropos y cosas bonitas como ‘muchas gracias por hacerme reír, por tu trabajo'», continuaba relatando, «Yo luego subía a casa y decía ‘y a mí ahora quién me hace reír‘. Me hinchaba a llorar porque realmente yo no tenía a nadie«.