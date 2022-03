Publicado hace 3 horas por Verdaderofalso a beahero.gg

La obra escrita y dibujada por Hajime Isayama, Shingeki no Kyojin, es uno de los shonen más populares en la actualidad y no es para menos, ya que su enrevesada historia combinado con sus memorables personajes, han conseguido enamorar a cientos de miles de usuarios e incluso, una feminista japonesa se ha vuelto viral en redes sociales al darle su visto bueno, resaltando la poca misoginia y el hecho de que no hay personajes femeninos sexualizados.