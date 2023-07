Feijoo contrató como asesor para el 23J al CEO de una empresa de desinformación

Publicado hace 30 minutos por efectogamonal a pandemiadigital.net

Uno de los fichajes estrella de Alberto Núñez Feijoo para esta campaña electoral ha sido el de Xavier Domínguez, “uno de los consultores más reputados a nivel internacional” según el diario 20 Minutos. Pero Domínguez no es sólo un “reputado consultor”; sino que es también el CEO de Wish and Win, una empresa de consultoría política con un largo historial de difusión de noticias falsas como estrategia electoral.