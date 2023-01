FDA ya no necesita exigir ensayos con animales para probar medicamentos en humanos

Publicado hace 50 minutos por Noctuar a elespectador.com

Los nuevos medicamentos para humanos ya no tendrán que ser probados en animales para recibir la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés). Esto no significa que ya no se experimentará con especies de fauna, sino que la entidad podrá autorizar un fármaco sin esa exigencia. Con el cambio de normativa, que regía desde 1938, el Congreso parece haber respondido a la aparición de nuevos métodos de ensayo clínico y al creciente sentimiento público en contra de la investigación con animales.