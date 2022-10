Fauci describe su malestar el día que Trump sugirió inyectar desinfectante para curar el covid-19 (Eng)

Publicado hace 39 minutos por Verdaderofalso a businessinsider.com

“¿Dónde estabas cuando el presidente Trump planteó la idea de inyectar desinfectante?”, Jonathan Karl de ABC le preguntó al Dr. Fauci. “Estaba en la Casa Blanca , sí. No quería subir allí con esto porque tuve un mal presentimiento cuando Seguridad Nacional trajo a este tipo, y él informó a la gente en la Sala de Crisis de antemano. Y tan pronto como lo escuché, dije, santo cielo, esto va a salir mal. ¿Por qué no me retiro de esta?”, recordó el Dr. Fauci.