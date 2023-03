Farmacéutico: "El exvoto del pene se está llevando mucho, no solo para pedir virilidad"

Publicado hace 1 hora por Ariesun24 a lavozdegalicia.es

En todo caso, el que quizás más llamó la atención fue el exvoto con la figura de un pene. «Se está llevando mucho, no solo para reclamar y pedir virilidad, mantener la virilidad, sino que por operaciones de próstata hay gente mayor que lo lleva. Es algo a lo que se vuelve, se vuelve porque te agarras a lo que sea. Igual que vas a un curandero o igual que compras la lotería a ver si te toca, pues lo hacen porque no cuesta nada. Voy y me ofrezco al santo. Llevas el falo, en este caso, para que la operación en la que te van a tocar ahí...