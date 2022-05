Familias precarias en Madrid: "La pobreza nos margina cada vez más"

Publicado hace 1 hora por MountRanger a elconfidencial.com

El Ayuntamiento amplía a los ciudadanos que ingresan menos de 660 euros las ayudas para alimentos e higiene. Rosa Carnero, de 41 años, es una de las beneficiadas de los nuevos criterios. Vecina de Vallecas, ingresa 385 euros al mes y forma parte del 2% más pobre de los madrileños: “Yo no estoy viviendo, estoy sobreviviendo”, repite con cansancio. Rosa recalca que lleva meses con un cuadro de estrés y ansiedad: “Solo pienso en llenar la nevera y que mis hijos no me vean llorar cuando vuelvo a casa”. Es madre soltera de 4 niños.