Familias que se ahogan entre la inflación y su hipoteca

"¿Sabes cómo se afronta? Recortando de todos los lados", cuenta, "y yo prácticamente no salgo ni me tomo un café fuera de casa". También compra menos pescado, carne y verduras frescas, y opta por los congelados para ahorrarse unos euros. Además, explica que hace poco tuvo que recurrir a Cáritas para poder seguir cubriendo gastos mientras esperaba un subsidio que había solicitado al Ayuntamiento: "Me proporcionaron ayuda económica para pagar la hipoteca un par de meses".