Una familia recibirá casi 6 millones por las secuelas de un parto del que se ausentó el ginecólogo

Publicado hace 1 hora por MirandesOnline a elpais.com

La llegada de Sergio a este mundo no fue como Elisabeth y Francisco Javier habían soñado. Padres primerizos, ella bastante dolorida por una gestación que ya superaba las 41 semanas, la pareja ingresó “con toda la ilusión del mundo” en el hospital privado Nuevo Belén (Madrid). Era el 23 de mayo de 2015 y la fecha para provocar el parto había sido elegida por el ginecólogo Luis Cruz González-Hermida para hacerla coincidir con una de sus guardias en el centro sanitario. “Me dijo que venía del cumpleaños de su hijo y que no había tenido tiempo n