Publicado hace 49 minutos por ikipol a informacion.es

“Estamos pagando 250€ más gastos para que nuestra hija siga estudiando, es una chica de dieces y lo más importante es siga con sus estudios”, señala Charo entre lágrimas. Además, también asumen el arrendamiento de un trastero para guardar los enseres personales de sus casi 30 años juntos. “Yo no quiero que me regalen nada, que me den una vivienda que pueda pagar, aunque esté destrozada. Yo la arreglaré”, reclama José Vicente.