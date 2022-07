Los falsos positivos en drogas en las vías asturianas ponen en duda el "drogotest"

Publicado hace 1 hora por yarkyark a lne.es

"Di positivo en cocaína y metanfetamina. ‘Es imposible’. Les dije que quería hacer la prueba de confirmación y me acompañaron hasta el Hospital de Jarrio. Me cobraron 31 euros por los análisis de sangre. Mientras me la sacaban, había un guardia de testigo. Se llevaron dos botes de sangre", explica. Al cabo de un mes, no había llegado el resultado, así que fue al destacamento de Tráfico a Luarca. "Me dijeron que era negativo, y me pidieron que no les pusiese a parir en las redes sociales.