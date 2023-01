Un fallo en la pantalla del iPhone 14 perjudica gravemente la salud de sus usuarios

Publicado hace 30 minutos por joan69 a merca2.es

El recorrido de Apple en 2022 con la salida al mercado de los nuevos iPhone no está dando sus frutos. Sus acciones han caído estrepitosamente hasta un 27,84% debido a la falta de stock del iPhone 14 en todos los continentes y, no es para menos. Las principales fábricas de China han llegado a paralizarse durante los últimos meses a causa de las fuertes restricciones postpandemia impuestas por las autoridades del país. Por consiguiente, las ventas no han sido tan voluminosas como se esperaba desde la salida del iPhone 14 en el mes de septiembre.