George Lamming, un gigante de la literatura postcolonial cuyas novelas, ensayos y discursos influenciaron a lectores y colegas en su natal Barbados y el resto del mundo, murió a los 94 años. Lamming recibió su mayor reconocimiento por “In the Castle of My Skin”, cuyo título sacó de uno de los primeros poemas del ganador del Nobel, Derek Walcott. Publicada en 1953, la novela es una narrativa semiautobiográfica basada en una aldea caribeña desarraigada por el colonialismo.