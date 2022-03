Publicado hace 3 años por Tiopio a france24.com

Facebook, inmersa en un escándalo de desvío de informaciones personales, confirmó el lunes que recababa datos de internautas, incluso cuando no eran miembros de la red social. "Cuando usted visita un sitio o una publicación que utiliza nuestros servicios, nosotros recibimos informaciones incluso si usted está desconectado o si no tiene una cuenta de Facebook. Eso sucede porque los otros sitios o aplicaciones no saben quién utiliza Facebook", escribe Baser, según el cual muchas otras empresas recogen datos de esta forma, entre ellas Twitter y…