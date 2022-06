La extrema derecha en ambos bandos del frente de la guerra de Ucrania

Publicado hace 1 hora por dmeijide a elsaltodiario.com

Voluntarios de varios países con ideología de extrema derecha han viajado hasta Ucrania para unirse a la Legión Internacional creada por Zelensky cuando la guerra en Ucrania contaba tan solo tres días, según muestra un informe realizado desde el proyecto Antifascist Europe, impulsado por la Fundación Rosa Luxemburgo, pero ya desde 2016 miembros de organizaciones de extrema derecha de varios países han participado en el conflicto. El informe, titulado How Foreign Far-Right Volunteers Are Arriving to Fight in Ukraine (Cómo voluntarios de extrema