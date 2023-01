Exrepublicano David Trott: El Congreso no hará nada en el control de armas (eng)

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a eu.freep.com

Un tema que sin duda seguirá siendo ignorado es la seguridad de las armas. Sin duda, el pequeño número de conservadores de la MAGA que ahora están ejerciendo el control completo de la Cámara no permitirá que se apruebe ninguna legislación de seguridad de las armas, ya que, junto con la NRA, consideran que el derecho a poseer todas las armas es sacrosanto. Como miembro republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy me dijo que la NRA no apoyaría ninguna legislación sobre armas. Que el problema de los tiroteos era de Salud mental.