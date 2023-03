Publicado hace 18 minutos por JohnnyQuest a blognewdeal.com

–Hola, ChatGPT, estoy aquí leyendo un artículo sobre la crisis del Silicon Valley Bank y me he encontrado el término “riesgo por desfase de vencimientos”. ¿Tú sabes qué es? –Muy sencillo: es el riesgo cuando hay un desfase entre el plazo de tus pasivos –es decir, lo que debes– y el de tus activos –es decir, lo que tienes. Si te exigen tus pasivos a corto plazo, es posible que no puedas hacerles frente con la liquidez que te generan tus activos de forma inmediata.