El éxito de taquilla inesperado del verano es una película de propaganda para la ultraderecha QAnon

Angel Studios, el estudio independiente que respalda la película, está dirigido por Brandon Purdie, un mormón que ha financiado películas que tratan de legitimar el origen del movimiento religioso. Esto no es nuevo, y con 'Sound of Freedom' se certifica uno de los estrenos más importantes en los últimos tiempos para una película" basada en la fe", entre las que se cuentan 'Jesus Revolution' que llegó a 53 millones, 'Breakthrough', 'I Can Only Imagine'.