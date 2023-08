Un exfutbolista, atacado en redes por una desafortunada comparación: «El fútbol femenino es como comerte una salchicha vegana»

Publicado hace 1 hora por Theophrastus a elindependiente.com

«No, no soy un fan del fútbol femenino. Quiero a las mujeres desde el fondo de mi corazón. Pueden jugar y hacer lo que quieran, todo bien», señaló. «Pero no me gusta. Es como hablar de una salchicha vegana y mi cuerpo rechaza la comida vegana. Cualquiera puede comer vegano, pero a mi no me hace ningún bien», añadió Dieter Schatzschneider tras la eliminación de Alemania del mundial femenino. Tan desafortunada fue la comparación de este exfutbolista que ha sido atacado con dureza en redes sociales en las últimas horas.