El exdelegado de Urbanismo de Madrid ficha por una promotora a la que cedió cinco parcelas municipales por 45 años

Publicado hace 1 hora por Beltenebros a eldiario.es

Mariano Fuentes entra a trabajar en Vía Ágora como director de relación con inversores, compañía con la que su área firmó hace menos de un mes, cuando ya estaba en funciones, un derecho de superficie para la construcción de viviendas de alquiler. Las parcelas están situadas en C/ Méndez Alvaro 36 (Arganzuela), C/ Barrilero y cruce de esta calle con C/ Seco (Retiro), C/ El Santo de la Isidra, 1 (Villaverde) y C/ Beasain, 45 (Usera). Por ellas Vía Ágora pagó 9.076.649,57 euros (IVA incluido) en concepto de cesión por el derecho de...