Las excusas para la inacción frente el cambio climático

Publicado hace 42 minutos por shake-it a threadreaderapp.com

Una cosa antes de empezar: las excusas operan a nivel tanto individual como colectivo. No es cuestión de que nos "convenzamos" y actuemos a nivel individual, cargándonos de responsabilidad y ecoansiedad. Es un tema de barreras personales y sociales. (Y no, claro que estas excusas no son el único motivo de inacción frente al cambio climático. Los intereses económicos y el entramado de poder fósil -capitalismo fósil, vaya, como diría Andreas Malm- son los principales responsables de que estemos donde estamos).