La exconcejala Clàudia Cotaina carga contra el Gobierno por la ley trans: "Abandonáis a las mujeres como abandonasteis a la izquierda"

Publicado hace 1 hora por doyou a noudiari.es

“Mucha gente, para defender lo trans, lo que dice es que la identidad de género es algo real que está en el cerebro y que si no te sientes de un sexo es normal que quieras cambiar”. “Las feministas decimos que no significa que seas del sexo contrario por no sentirte representado por los estereotipos de género. Porque si no, le das la razón a estos estereotipos”, añadió entonces. En este sentido, señaló que los defensores de las posiciones queer “le dan la razón a VOX y a toda la gente que dice que hay cerebros azules y rosas”.