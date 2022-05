Los excluidos de la sanidad pública universal en España

Publicado hace 1 hora por chisqueiro a niusdiario.es

Otro problema es que en noviembre la Comunidad de Madrid saco del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a más de 25.000 personas migrantes que ya estaban dentro del sistema sanitario, denuncia Médicos del Mundo. "Dicen que han avisado a todas estas personas, pero no es así, ninguna de las personas a las que nosotros ayudamos ha recibido la llamada, se han dado cuenta al ir al médico, que les han dicho que no estaban ya en el sistema y que tenían que volver a empezar. No sabemos que criterio se ha seguido. Son personas con cáncer o diálisis