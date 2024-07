Publicado hace 48 minutos por Ratoncolorao a edition.cnn.com

La carta califica a Netanyahu de “amenaza existencial” y lo describe como una persona egoístamente preocupada por su supervivencia política y el único culpable de no haber logrado derrotar a Hamás en la actual guerra en Gaza. También destaca los problemas legales que enfrenta Netanyahu , incluido el hecho de que se le han presentado cargos de soborno y fraude. Entre los más de 30 firmantes hay cinco ex altos funcionarios del servicio de inteligencia Mossad, incluido el director retirado Tamir Pardo o dos ex jefes del ejército israelí.