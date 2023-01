La Europa unida puede saltar por los aires

Publicado hace 1 hora por cocolisto a lavanguardia.com

La guerra de Ucrania no ha roto a Europa, pero ¿lo hará la paz? Este es el gran riesgo que la Unión Europea afronta este año y los pronósticos no son buenos porque los ejes que la aguantan, es decir, las relaciones entre sus principales economías –Francia, Italia y Alemania–, no son las mejores. Es más, hay profundas divergencias entre los socios de la UE sobre cómo encarar las negociaciones que, tarde o temprano, habrán de resolver el conflicto ucraniano....