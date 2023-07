“Europa o la muerte”: los migrantes adolescentes que lo arriesgan todo para cruzar el Mediterráneo

Publicado hace 25 minutos por Elnuberu a bbc.com

Los migrantes aseguran que no ignoraban los riesgos a los que se enfrentaban. Muchos dicen que este no fue su primer intento de llegar a Europa: algunos incluso se habían visto al borde de la muerte cuando fueron rescatados y llevados de vuelta a Libia. "Lo he intentado siete veces", confiesa un joven de 17 años. Cada uno de ellos tiene amigos que han muerto intentando el mismo viaje. Algunos también siguieron por redes sociales la noticia del desastre griego, uno de los naufragios de migrantes más mortíferos de los últimos años.