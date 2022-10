Publicado hace 36 minutos por Remenad0r a inbestia.com

La salvación in extremis del gobierno británico por el Banco de Inglaterra, con cantidades ingentes dinero, no ha sido más que la primera señal de lo que se nos puede venir encima, y no sería imposible ver al BCE actuando así. Esto acabaría vergonzosamente con la lucha contra la inflación - arma letal de Putin, como el anunció, para hundir a Europa.