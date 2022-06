"Europa debe salir de la mentalidad de que sus problemas son los problemas del mundo" [ITA]

Publicado hace 1 hora por ailian a sabinopaciolla.com

Al enfatizar que "el mundo no puede ser tan eurocéntrico como lo fue en el pasado", el canciller indio Jaishankar dijo: "Si tuviera que tomar Europa colectivamente, ha estado extrañamente en silencio sobre muchas cosas que han sucedido en Asia, por ejemplo, entonces uno podría preguntarse por qué cualquiera en Asia, debería confiar en Europa ”. Jaishankar dijo el viernes que no necesariamente cree que India deba elegir entre los dos ejes de Estados Unidos-Europa y China-Rusia. “Mira, no son mutuamente excluyentes, y somos una democracia".