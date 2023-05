ETA, deja alguna vivienda

Publicado hace 50 minutos por WorkOutFine444 a blogs.publico.es

ETA ya no mata ni en Madrid ni en ningún otro sitio, lo que ahora mata en Madrid y en muchos otros sitios es no tener casa. Hace unos días, mi vecino José, que es viejo aunque aún no tenga el pelo gris, me contaba en una esquinita oscura de Puerta del Ángel, nuestro barrio, que los tiempos han cambiado demasiado rápido y él ya no es capaz de entender nada. Desde el Paseo de Extremadura, la arteria principal de un barrio que vive agachado entre el río Manzanares y la A5, me explicaba como explican todas las personas mayores (señalando mucho al