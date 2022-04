Publicado hace 1 hora por nereira a huffingtonpost.es

“A Sócrates le mataron los sofistas. Los sofistas como usted, que no tienen ningún aprecio por la verdad”.Este joven estudiante de filosofía asegura en un extenso hilo que la afirmación de que Sócrates “fue asesinado por los sofistas” es “mentira”. “Los sofistas únicamente debatían usando la retórica y la oratoria. Eran hombres de letras, no de espadas. Eran profesores o maestros, no asesinos”, ha aclarado.