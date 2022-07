Estos son los nuevos y preocupantes síntomas de la viruela del mono

Publicado hace 1 hora por wintersky a ondacero.es

Descubiertos nuevos síntomas más graves. Mientras tanto, una colaboración internacional de 16 países dirigida por investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres (Reino Unido) ha identificado nuevos síntomas clínicos en personas infectadas por la viruela del mono. Publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine', supone la mayor serie de casos hasta la fecha, ya que informa sobre 528 infecciones confirmadas en 43 lugares entre el 27 de abril y el 24 de junio de 2022. Muchas de las personas infectadas examinadas en el estudio