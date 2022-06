Este mito sobre las armas nos está matando [ENG]

Publicado hace 40 minutos por senfet a knowablemagazine.org

La idea de que la investigación sobre la prevención de la violencia armada está reñida con los derechos a portar armas simplemente no es cierta. [.. ] Durante las últimas décadas, la NRA ha logrado establecer una falsa dicotomía en los corazones y las mentes de los políticos estadounidenses y los propietarios de armas. Dijeron que se puede investigar para prevenir la violencia con armas de fuego o se puede tener derecho a las armas. Es "lo uno o lo otro", dijeron: No se pueden tener las dos cosas. No es cierto. Y todos estamos pagando el precio