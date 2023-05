Estamos más cerca de lo que parece de llegar a la inteligencia artificial general. Al menos según el CEO de DeepMind

Publicado hace 1 hora por rojo_separatista a xataka.com

El CEO de DeeMind participó esta semana en el evento 'Future of Everything Festival' organizado por The Wall Street Journal, y allí explicó que "el progreso en los últimos años ha sido bastante increíble. No veo ninguna razón por la que ese progreso vaya a ralentizarse. Creo que incluso puede acelerarse. Así que creo que podríamos estar a sólo unos pocos años [de la aparición de una AGI], tal vez dentro de una década de distancia".