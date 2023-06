Una estadounidense muy sorprendida por estos detalles de las barcelonesas: “No llevan y no tienen”

Publicado hace 59 minutos por Lord_Cromwell a lavanguardia.com

Asegura que en Barcelona nadie lleva pestañas postizas y que todo el mundo era muy natural y guapo. “Normalmente en Los Angeles cuando me pongo pestañas postizas me siento genial y empoderada, pero en Barcelona me sentía friki y poco atractiva". Le sorprendió ver que en Barcelona escasean las chicas con mucho músculo: “Aquí todo el mundo parecía muy delgado, sin mucho músculo". Finalmente, la joven señala que también notó que no es habitual ver a personas llenas de tatuajes, pero todavía menos mujeres. “Me hizo sentir rara e insegura".