Estados Unidos descarta prohibición de visas a Rusia

Hacer que todos los rusos rindan cuentas por las acciones del Kremlin en Ucrania no es una medida productiva, dice John Kirby. Washington no restringirá las visas para todos los rusos como castigo por las acciones de Rusia en Ucrania. No es el pueblo ruso el que debe ser culpado, sino «presidente Vladimir Putin y su gabinete”,