Estados Unidos advierte a Bolsonaro que no juegue al golpe: "Las Fuerzas Armadas tienen que proteger la Constitución"

lapoliticaonline.com

Ocho ex secretarios de Defensa y cinco ex jefes militares publicaron un documento en el que destacan la necesidad de un control civil de las Fuerzas Armadas. "Es un mensaje muy claro a Bolsonaro". Los ex funcionarios de altísimo rango y generales de varias estrellas firmaron un inédito documento en el que se afirma de manera muy explícita como deben comportarse los mandos militares ante un cambio de Gobierno como el que podría ocurrir en Brasil si Bolsonaro pierde las elecciones ante Lula.