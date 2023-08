Está es la razón por la que en el país de las pickups V8 hay gente usando carritos de golf como segundo coche

Publicado hace 45 minutos por me_joneo_pensando_en_ti a motorpasion.com

The Villages es una urbanización (o comunidad, como se lllaman allí) de edad restringida, algo común en EEUU. En este caso, el 80% de las viviendas deben estar ocupadas por al menos una persona mayor de 55 años. Los menores de 19 años no pueden residir en The Villages, pero pueden visitarla durante un máximo de 30 días al año. Se trata de una mega urbanización privada en la que viven más de 145.000 personas, la gran mayoría de ellas en edad de jubilación.