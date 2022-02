¿Está Fernando Simón en el momento más bajo de su popularidad?

"No tiene autoridad porque él mismo la ha ido perdiendo. Predice muy mal y es poco cuidadoso porque hace aseveraciones que en el ámbito científico se evitarían hacer", dijo el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, en una entrevista reciente, sobre epidemiólogo zaragozano. La pregunta resulta obvia. ¿Es cierto? ¿Está Fernando Simón en el momento más bajo de su popularidad? El desgaste de Fernando Simón, no obstante, no solo obedece al enfado y al hartazgo de la población por la situación sanitaria.