El matinal de Antena 3 ha vuelto a dar voz a José Eugenio, el polémico empresario que denunció en verano que no encontraba trabajadores para su restaurante. Entonces dijo que el problema era de la gente, que no quiere trabajar, y no el hecho de que él arrastrara una denuncia por explotación laboral desde 2019. Ha aprovechado la ocasión para lanzar mensajes tan críticos como el siguiente: “En lugar de regalar 20.319 millones al ministerio feminazi, que se dediquen a la hostelería, a la agricultura, al transporte, a esas cosas, y no a tonterías"