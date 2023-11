España no se rompe, España avanza y progresa

Publicado hace 1 hora por nereira a elplural.com

En democracia gana el que tiene más votos positivos que negativos en el Congreso de los Diputados. Así lo fija la Constitución. ¿Sr. Feijóo por qué no la respetan? ¿De verdad están dispuestos a todo cuando no gobiernan? Le diré dos verdades al aún líder del PP: la primera que su partido estará en oposición cuatro años y la segunda que, para las próximas elecciones generales, él ya no será ni presidente del PP nacional ni candidato.