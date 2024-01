Publicado hace 43 minutos por susalment a sport.jotdown.es

Ha quedado demostrado que Antidopaje en España ha olcultado positivos mediante tres procedimientos. Uno, dilatar los plazos de notificación hasta que prescriban; dos, realizar los controles con una persona, en lugar de con dos como manda la reglamentación, para poder anularlos posteriormente por defecto de forma. Tres, recomendando al Gobierno no redactar la Ley de Pasaporte Biológico para que todos los positivos internacionales que se detectasen por ese sistema no pudiesen ser sancionados en España, paradójicamente, hasta que no hubiese ley.