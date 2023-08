España alcanza en julio el récord de parados ocultos: 1,2 millones no salen en la cifra oficial

Publicado hace 14 minutos por EvanLovell a theobjective.com

El grupo de no parados —entre los que se encuentran personas con disponibilidad limitada, trabajadores eventuales, fijos discontinuos que no están trabajando y otros no ocupados, entre otros— ha pasado de 1.063.100 personas en julio de 2022 a 1.173.242 en julio de este año. Eso quiere decir que dicho grupo ha aumentado en 110.142 personas, lo que sumado al registro oficial de paro, asciende la cifra a 3.851.116 de parados, rozando los cuatro millones.