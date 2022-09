Una escuela de Carolina del Norte bautiza a 100 niños sin el permiso de sus padres [EN]

Publicado hace 44 minutos por dmeijide a thedailybeast.com

Una escuela parroquial de Carolina del Norte bautizó a 100 alumnos sin el permiso de los padres, algunos de los cuales se enfadaron por la sorpresa. "Mi hija me llama desde la escuela y me dice: 'Mamá, ¿puedes traerme ropa seca? Me han bautizado hoy'", dijo el padre de una niña de 11 años al Fayetteville Observer. "Yo dije: '¿Qué?'". Al menos tres padres se quejaron al director de la Academia Northwood Temple, quien dijo que un puñado de estudiantes estaban programados para recibir el sacramento y los otros "sólo comenzaron a responder a la pre