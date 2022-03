Al escritor Emmanuel Carrère la guerra le pilló en Moscú. Y allí ya nada será igual

Publicado hace 1 hora por doctoragridulce a lanetaneta.com

“Cuando yo era pequeña, soñaba que me escondía en el sótano de una casa bombardeada, medio en ruinas. Oía fuera ráfagas de metralleta. Los que disparaban eran los nazis. Tenía miedo de que me descubrieran y me matasen como habían matado a mi familia. Desde el comienzo de la guerra vuelvo a soñar esto, pero es peor. Porque hay un momento en que comprendo que la nazi soy yo, y me despierto gritando”. Irina ha escrito en su página de Facebook lo que me cuenta aquí: la escena tiene lugar en un tiempo en que todavía hay Facebook.