Escándalo sexual en 'Below Deck': un concursante abusa de una participante inconsciente

Un nuevo caso de abuso sexual azota a la televisión americana. El reality 'Below Deck Down Under', en el que se narra la vida de una tripulación a bordo de un barco de lujo tuvo que intervenir el pasado 8 de agosto teniendo que sacar por la fuerza a uno de los tripulantes que se había acostado desnudo con otra concursante inconsciente.