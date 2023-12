Esa cosa llamada Colegio de Abogados

Publicado hace 1 hora por Lunty a diariolibre.com

He ejercido por tres decenios esta profesión y apenas me siento parte de ese colectivo. Ni la tenencia de un viejo carnet me vincula más allá de la obligación legal. Es más, portarlo me abochorna. Si por esa convicción me consideran elitista, entonces pocas veces me he sentido tan merecidamente halagado, porque el Colegio de Abogados ha sido una honorable afrenta.