La dirigente de Esquerra ha insistido en que es "mucho mejor" que se aclaren los hechos ante los tribunales "tranquilamente" y que, "si no ha pasado nada, [Borràs] ya volverá" si no es culpable. Así, ha deslizado que si fuera ella la imputada o alguien de su partido pediría a esa persona que se apartase hasta que se aclararan los hechos. "Pero pedir un esfuerzo colectivo al movimiento independentista para catalogar como represión política una cuestión que no sabemos que ha pasado, dudosa administrativamente, me parece que es un sacrificio mayor