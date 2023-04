El equipo de Trump critica a su abogado como "estúpido" y "bocazas" (eng)

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a rollingstone.com

Joe Tacopina "se mea a los demás con sus travesuras, pero es el objeto contundente que Donald Trump quiere, aparentemente", dice una fuente. Tacopina no es ajeno al drama hecho para el tabloide: tiene un largo historial de recuperar a clientes de alto perfil, como Meek Mill y la leyenda del béisbol Alex Rodríguez, así como de asegurar victorias difíciles de conseguir. Pero también ha tenido algunas llamas de alto perfil, incluida una amarga desconería con su ex cliente, el ex comisionado de policía de la ciudad de Nueva York Bernie Kerik.