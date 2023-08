Entrevista de B. Shields a Sánchez Dragó:"La extrema derecha es una invención demagógica de la extrema izquierda"

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a ntvespana.com

B.S.: Pues una de mis preguntas era sobre Santiago Abascal. S.D.: Santiago Abascal es amigo mío. Sí. Lo he votado y de momento lo votaré, suponiendo que vote porque yo no soy un entusiasta de acudir a las urnas. Entonces, me parece que Santiago Abascal, por contra todo lo que dice es de sentido común y además me parece un hombre honrado, un hombre en el que se puede confiar.